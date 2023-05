Reprodução/Instagram Thássia Naves dá à luz primeiro filho





Thássia Naves deu à luz o primeiro filho, Joaquim. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (8), pelo marido da influenciadora, o agrônomo Artur Attie, que publicou uma foto com a marca do pé do bebê no braço.

"Meu filho nasceu", escreveu Artur, nos stories do Instagram. Naves e Attie se casaram em 2019, mas vivem um relacionamento desde 2009.





Antes da publicação de Artur, Thássia já havia mostrado a preparação da mala para levar à maternidade. "Estou sendo um pouco exagerada mesmo, sou uma mãe de primeira viagem", declarou no vídeo.

