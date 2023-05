Reprodução Patrícia Poeta processa Sonia Abrão por injúria e difamação

A apresentadora do 'Encontro', Patrícia Poeta, estaria incomodada com os comentários diários de Sonia Abrão, apresentadora do 'A Tarde é Sua'. A global abriu um processo judicial contra Sonia Abrão e o jornalista Alessandro Lo-Bianco por difamação e injúria.

Assumindo o posto de Fátima Bernardes desde 2022, Patrícia Poeta virou alvo constante dos comentários críticos de Sonia Abrão no programa da RedeTV. A jornalista ex-Jornal Nacional acusa a apresentadora e o colega Alessandro Lo-Bianco de fazerem campanha difamatória.

De acordo com o Notícias da TV, o processo acusa a dupla da RedeTV de injúria e difamação, apontando ataques e divulgação de informações falsas. Mais de 40 páginas de reportagens com cujo alvo foi Patrícia Poeta foram anexadas à ação. Além disso, a acusação destaca relatos falsos sobre a relação da jornalista com o colega Manoel Soares.

"Ela [Sonia] praticou alguns crimes, na verdade. A gente pede que ela seja condenada por esses crimes, como injúria e difamação", alegou o advogado André Perecmanis, em entrevista ao veículo.

A equipe jurídica de Patricia também aponta que a apresentadora não está em busca de retratação pública. "Agora, a gente não trabalha com retratação. Pedimos condenação".