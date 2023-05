Reprodução/Instagram Carla Diaz explica crise de choro após Dança dos Famosos

Carla Diaz teve uma crise de choro após a Dança dos Famosos no último domingo (7). Pelas redes sociais, a atriz explicou o motivo e surpreendeu os internautas.

No perfil, a artista comentou que o reencontro com Gloria Pires após 25 anos mexeu com o seu coração.





A veterana participou do júri artístico do quadro do 'Caldeirão' e foi tietada por Carla nos bastidores.

"A mini Carla Diaz estaria radiante se soubesse que esse encontro aconteceria mais de 25 anos depois! Sim, eu estou em êxtase até agora, pois simplesmente conheci minha inspiração como atriz, como vocês podem ver nesse vídeo, desde muito novinha! Sabe quando o coração vibra como se fosse bateria de escola de samba? Pois é...", declarou.

Na sequência, Carla rasgou elogios para Gloria. "Você é uma atriz admirável, seu trabalho me inspira e sua entrega é de admirar sem piscar os olhos! Desejo sucesso em mais esse novo trabalho e saiba que estarei acompanhando diariamente e aprendendo como sempre! Com muito carinho, sua fã de carteirinha e intensamente realizada: Carla Diaz", concluiu.

