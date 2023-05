Reprodução / Instagram 07.05.2023 Bela Gil visita a irmã, Preta, durante tratamento contra câncer

No último sábado (6), a apresentadora e culinarista Bela Gil visitou a irmã, a cantora Preta Gil, e compartilhou o momento. Em uma foto publicada no Instagram, Bela aparece ao lado de Preta, Francisco Gil, Malu Barbosa, Emilie Rey, Sol de Maria e Nino Gil.

"Das coisas que eu mais amo na vida: casa cheia de gente que eu amo! Feliz de poder estar mais pertinho de você irmã.", escreveu Bela na legenda.





Na última quarta-feira (03), Preta Gil deu início a uma nova fase no tratamento contra o câncer no intestino. Ela contou que viajou a São Paulo nesta semana para conhecer o médico-cirurgião responsável e que deve começar a fazer sessões de rádio e quimioterapia oral nos próximos dias.

"Pronta pra começar uma nova etapa no meu tratamento de cura! Com fé eu vou!", declarou Preta pelas redes sociais.





