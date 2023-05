Reprodução/Instagram Dani Winits comenta maternidade solo do filho com Jônatas Faro

Danielle Winits causou polêmica nas redes sociais recentemente ao expor que o ex Jonatas Faro, é ausente e não paga pensão para Guy, filho do casal.

Nesta sexta-feira (05), a atriz rebateu críticas de internautas no Instagram que apontaram falta de coerência de Dani ao cobrar pensão de um ex e namorar André Gonçalves, que também não paga pensão e não é presente na vida das filhas.





“Seu Julgamento não me pertence. Se não tem conhecimento de causa para somar, ao menos evite comentar. Obrigada, de nada.”, respondeu a atriz, mudando poucas palavras, a todos que comentaram criticando.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.