Reprodução / Instagram Segurança de Deolane ameaça ex-Fazenda após deboche com a advogada

Alex Gallete compartilhou imagens de uma conversa com o segurança de Deolane Bezerra nesta sexta-feira (05). Na troca de mensagens, Nego Jader ameaça o ex-Fazenda.

O segurança começa dizendo que Alex se esconde nas festas, mas o ex-peão rebate dizendo que não conhece Jader. “Não se preocupa que você vai me conhecer”, responde o funcionário de Deolane.





Sentindo-se acuado, Alex publicou um texto nos stories do Instagram para se defender. O ex-Fazenda afirma que a internet é livre, mas que nunca precisou ameaçar ninguém e que por isso não estaria com medo das ameaças de Jader.

“Procure outra pessoa para assustar, ou melhor, se olhe no espelho e enxergue que tamanho, dinheiro ou poder não te faz melhor”, concluiu o influenciador.





