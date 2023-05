Reprodução/Instagram Paola Carosella

Apresentadora e chef de cozinha, Paola Carosella deu detalhes sobre o relacionamento com o ex-marido, com quem tem uma filha. Paola e um fotógrafo irlandês foram casados por 8 anos, até a cozinheira anunciar a separação em outubro de 2021. No relato da empresária, Paola afirma ter vivenciado um relacionamento abusivo.

“Demorei muito tempo, e com muita terapia, que eu faço há muitos anos, para entender que eu estava num relacionamento abusivo. Com alguém que não me deixava ser, que me podava, que me dava recomendações do que eu deveria fazer”, detalhou Paola Carosella em entrevista à revista Quem.

De acordo com ela, o sucesso profissional era um dos fatores que incomodava o ex-parceiro. “Me desencorajava a fazer essas coisas e tentava me manter dentro de casa. Que me fazia sentir culpada porque eu ia trabalhar e usava minha filha para me impor culpa. ‘Ah, você foi embora, ela ficou tão triste’".

As atitudes desagradáveis quase ficavam despercebidas com a rotina, algo que ajudou a tardar a percepção da cozinheira sobre o relacionamento.

“Porque eu tinha ido trabalhar, sabe? São umas pinceladas muito finas. Quando eu tiro elas de contexto e te conto, parecem terríveis, e são. Misturadas no cotidiano, era algo que passava despercebido.”

A noção dos anos em que conviveu com o ex-marido só ficou clara após a separação, momento que Paola conta ter refletido muito. “Veio um espaço e um silêncio e neste espaço e silêncio você começa a olhar tudo o que aconteceu e fala: ‘nossa, por que eu me deixei estar neste lugar?’”.

A apresentadora do programa "Alma de Cozinheira", do GNT, também abriu detalhes do novo relacionamento. Paola Carosella está namorando o fotógrafo Manuel Sá.

"Ele é fotógrafo de arquitetura. Ele é arquiteto e fotógrafo de arquitetura aqui em São Paulo. Ele é baiano, tem 41 anos, eu tenho 50 [sorri]. Estamos juntos há um ano".