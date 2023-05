Reprodução/Instagram Ex-A Fazenda debocham de Deolane e Lucas e geram briga generalizada

Os ex-participantes de A Fazenda deram o que falar nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (4). Tudo começou quando Kerline e Alex Gallete debocharam de Deolane Bezerra e Lucas Santos.





Pelos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou o que aparecia quando se dizia os "apelidos" dos rivais no reality.

Com a palavra "bafuda", aparecia a biografia da advogada. Já com "xeratoba", o do ator.





A repercussão do vídeo acabou gerando uma troca de alfinetadas na web. "A dumba, voz de galinha e o soneca ladradora, dois buscando um hype, que fofos flopados", defendeu Bia Miranda. "Se colocar falsa aparece a Kerline no Google", opinou Yarley.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, também entrou na briga ao "pesquisar" o significado de "mulher feia" e exibindo na sequência a foto de Kerline.









