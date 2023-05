Reprodução/Instagram Após polêmica com ex-sogra, ex de João Gomes explica sumiço da web

A ex-namorada de João Gomes dividiu com os seguidores o motivo do sumiço das redes sociais. Recentemente, Ary Mirelle se envolveu em uma polêmica com a ex-sogra .

A influenciadora contou que decidiu dar um tempo da web para cuidar da saúde mental.





"Oi pessoal, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Não gosto de vir aqui falar disso, de fraquezas, mas eu tenho vocês agora. E eu sei que muita gente sente falta e pergunta o que está acontecendo. Quando eu der esses sumiços assim é porque estou tentando cuidar de alguma coisa em mim. Estou tentando melhorar em algo, tentando fazer algo por mim mesma", disse ela nos Stories.

Na sequência, Ary explicou o que aconteceu. "Tive uma crise bem chatinha, então hoje eu quis cuidar disso, falei com minha terapeuta, para me sentir melhor, o que eu faria, porque isso me afeta muito, estou com o rosto todo manchado".

Por fim, a ex do cantor deu uma dica aos seguidores. "Então, quando eu der esses sumiços é porque estou cuidando de alguma coisa aqui dentro e aconselho a vocês a fazerem isso também. Talvez eu passe pelo menos um diazinho ou dois dias só para descansar, mas tá tudo bem. Se eu sumo assim, é para voltar melhor ainda. Só a gente sabe o que a gente passa, o que a gente vive, então quando não estiver se sentindo bem, se cuide", concluiu.

