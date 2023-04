Reprodução/Instagram Mãe de João Gomes posta vídeo em perfil e ganha conselho do filho

A mãe de João Gomes reapareceu nas redes sociais após ter a conta desativada para comentar a polêmica envolvendo a ex-nora, Ary Meirelles.

Na semana, Kátia Gomes participou de um podcast e comentou que a influenciadora ficava de "cara feia" para os fãs e a achava imatura.





Em um novo vídeo no perfil do Instagram, a mãe do cantor disse que "a verdade não é aceita por muitos, mas eu vou tá sempre aqui pela verdade".





O artista fez questão de comentar a publicação da matriarca para pedir que ela pare. "Se eu fosse a senhora apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era pra ser assunto meu...", disse ele com um emoji de carinha triste.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente