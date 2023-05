Reprodução/ YouTube Anitta

Anitta comentou, em uma entrevista ao programa de rádio The Howard Stern Show para a Sirius XM, dos relacionamentos dela. Além de falar das mudanças que sentiu na forma de se relacionar ao longo dos anos, a cantora, que é bissexual, contou se se apaixonaria por uma mulher.

"Agora estou mais seletiva. Não estou apaixonada agora. Já estive por muitas vezes. Mas hoje em dia sou muito diferente. Juro. Fiz terapia, e ter completado trinta anos de idade mudou tudo, é meio doido. Foi do nada", começou Anitta.

Em seguida, o apresentador questionou sobre a bissuxelidade da artista, que respondeu: "Não fico com uma mulher faz tempo. Mas não acho que me apaixonaria por uma. Sempre foi uma coisa de diversão. Mas eu não digo 'nunca'. Não estou procurando agora, estou adorando estar sozinha. Amando. É tão bom estar sozinha! Eu até prefiro namorar do que ficar solteira, mas não desperdiço mais o meu tempo. Eu já fiz muito isso. Hoje prefiro ter mais tempo de qualidade comigo mesma do que passar tempo com qualquer pessoa".

