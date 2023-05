Reprodução/Instagram MC Cabelinho e Bella Campos

Bella Campos e MC Cabelinho fizeram uma live na noite da última quinta-feira (5) e viralizaram após um comentário sobre a vida sexual deles. A atriz ainda surpreendeu ao chamar o funkeiro de "marido".



Leia também Fábio Assunção entra para faculdade e recebe flerte de estudante

Um internauta questionou se MC Cabelinho estava gripado. Bella, então, respondeu: "Tá gripado não. Meu marido toma chá todo dia, não fica gripado". O funkeiro riu e se impressionou com a resposta da namorada.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



A expressão "tomar chá todo dia" pode significar que a atriz e o cantor têm relações sexuais frequentemente.

🚨FAMOSOS: Perguntaram na live se o MC Cabelinho estava gripado e a Bella Campos respondeu: “Tá gripado não. Meu marido toma chá todo dia”. pic.twitter.com/2stXLh9ktw — CHOQUEI (@choquei) May 5, 2023

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente