Reprodução/Instagram Ambas em tratamento contra o câncer, Preta e Simony trocam mensagens de carinho

Preta Gil e Simony estão enfrentando a luta contra o câncer. Compartilhando o que podem com os seguidores, as cantoras aproveitaram para mandar mensagens de apoio uma a outra.

A filha de Gilberto Gil publicou uma selfie no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para anunciar uma nova fase do tratamento. "Pronta pra começar uma nova etapa no meu tratamento de cura! Com fé eu vou", escreveu ela.





Simony apareceu nos comentários da amiga com vários emojis de coração com todo o seu carinho.

Mais tarde, Preta comentou o vídeo onde Simony canta o sucesso da Turma do Balão Mágico no hospital. "Te amo", declarou ela.









