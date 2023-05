Reprodução Irmã de Deolane ironiza pazes de Thomaz Costa e Tati Zaqui: 'Dinheiro'

A advogada Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, publicou um vídeo nesta quinta-feira (4) ironizando a reconciliação do casal ex-participante de 'A Fazenda 14', Thomaz Costa e Tati Zaqui. No registro, Dayanne e a mãe Solange Bezerra reproduzem a teoria de que o casal teria terminado a relação para vender mais conteúdo adulto.

"Depois o povo me xinga, depois o povo fala que eu falo demais... ontem a mulher meteu o pau no cara, disse que não estava mais com o cara, agora está com o cara. Acho que essa ser humano não está bem não, deve estar cheirando a própria calçola... já voltaram Brasil!", iniciou a advogada.

Dayanne Bezerra se refere a publicação de Tati Zaqui publicada na última quarta-feira (3), onde ela aparece chorando e desabafando sobre relacionamento abusivo e anunciando o término com o ator Thomaz Costa.

"Solta o link, onlyfans e privacy hoje bomba, solta o link, cachorrada", apareceu gritando nos Stories a advogada Dayanne Bezerra.

Na sequência de vídeos, a irmã de Deolane está no quarto arrumando o cabelo enquanto conversa com Solange Bezerra, mãe dela.

"Mãe, eu já entendi! É fim de mês, o dinheiro deles acabou, aí eles inventam essas coisas, entendeu?! Para vender e mostra o 'xibiu' no Onlyfans", comentou Dayanne, sendo interrompida pela matriarca.

"Isso já está nojento, essa menina não tem mãe não?! Que dê uns quatro tabefes na cara...", opinou Solange. "O dinheiro acabou", enfatizou Dayanne.