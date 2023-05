Reprodução/Instagram Thomaz Costa posta vídeos com Tati Zaqui e cria dúvida sobre término

A polêmica entre Tati Zaqui e Thomaz Costa continua dando o que falar nas redes sociais. Na terça-feira (02), a cantora anunciou que havia terminado o relacionamento com o ator, afirmando que precisava cuidar da saúde.

Após a suposta separação, muitos fãs se manifestaram nas redes sociais, mostrando apoio a Tati e criticando Thomaz. No entanto, no dia seguinte, durante uma live, o ator negou o término e criticou o público por gostar de ver apenas desgraça.





Nesta quinta-feira (04), o ator postou stories em seu Instagram mostrando que levou Tati para fazer alguns exames e compartilhou chamadas de vídeo e prints de conversas no WhatsApp.

As recentes postagens do ator no Instagram geraram novas dúvidas sobre o status do relacionamento do casal. Por enquanto, ainda não há uma posição oficial do casal sobre o término ou continuidade do relacionamento.





