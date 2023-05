Reprodução / Instagram 03.05.2023 Key Alves

Key Alves passou um constrangimento no Instagram nesta semana. Poucos dias após comemorar a marca de 10 milhões de seguidores, a ex-BBB perdeu cerca de 200 mil e vai precisar atingir a marca novamente.

A atleta fez uma publicação no dia 25 de abril, quando conquistou os seguidores. “Eu não estou cumprindo a meta de agradar todo mundo, mas as demais estão ok, como os 10 milhões. Te amo Brasil”, comemorou a sister.





Contudo, uma semana após atingir a marca, alguns internautas notaram que o perfil de Key havia retornado a marca de 9,8 milhões de seguidores e apontaram motivos polêmicos para a subtração.

“Ninguém aguenta mais bancar o Papai Noel, com tanta coisa que ela pede”, argumentou uma internauta. Recentemente Key foi criticada por utilizar as redes sociais para pedir presentes aos seguidores. A atleta chegou até a deixar o contato de uma loja com roupas que ela gosta.





