Reprodução Boca Rosa revela retirada de tubarões da mansão e explica motivo

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, se pronunciou após viralizar vídeos antigos da casa que ela comprou. Nesta terça-feira (2), a empresária afirmou que não existem mais tubarões na casa de R$ 18 milhões. Segundo ela, a retirada dos animais teria sido uma das condições para a compra.

Nos Stories do Instagram, Bianca apareceu com o semblante sério se mostrando incomodada com os internautas associarem a casa adquirida com os tubarões do antigo proprietário.

"Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições, antes de eu comprar a casa, era que os tubarões fossem para um lugar que tivesse profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali".

"Então, não tem tubarões na minha casa, já entrei, já, e os tubarões já estavam num lugar melhor, já estavam com profissionais, num aquário que pudesse cuidar deles", completou.

A influenciadora revelou na última segunda-feira (2), que o sonho da casa própria havia sido realizado. Bianca Andrade se mudou para uma mansão de R$ 18 milhões, localizada na Granja Viana, em São Paulo.

Confira fotos da residência: