Reprodução / Instagram Ludmilla se espanta com treino de Gracyanne Barbosa na academia

A cantora Ludmilla compartilhou no Instagram nesta quarta-feira (03) a rotina de treinos físicos e divertiu os seguidores com uma situação fora do comum.

Em um vídeo publicado nos Stories, Lud aparece ao lado da modelo de fisiculturismo Gracyanne Barbosa, que estava se exercitando na escada enquanto a cantora finalizava o treino.





Ludmilla brincou que não conseguiria fazer o mesmo exercício por mais de 10 minutos, e que a modelo ainda continuava na escada.

"Acabei de treinar. Fiz uma hora de treino, a Gracyanne tá na escada há uma hora!”, declarou a cantora, que ainda assumiu que não chega nem perto do aparelho, pois não tem a mesma disposição que a modelo.









