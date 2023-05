Reprodução / Instagram 03.05.2023 Irmãs Bezerra avaliam fim do namoro de Tati e Thomaz: ‘Se valoriza’

Deolane Bezerra e a irmã, Dayane, resolveram compartilhar a opinião sobre o que acharam do fim do relacionamento de Tati Zaqui e Thomaz Costa nesta quarta-feira (03). As advogadas apresentaram pontos de vista diferentes em relação ao término.

Dayane não levou a sério o anúncio e atacou a cantora que foi rival de Deolane em “A Fazenda”. “Toda vez é o mesmo showzinho [...] depois voltam e divulgam o onlyfans, pense em um casalzinho palha, se valoriza mulher”, recomendou a advogada.





Já Deolane foi mais empática com a rival e a diagnosticou com dependência emocional, torcendo para que ela “consiga se livrar”.

“Acreditamos a todo tempo que a pessoa vai mudar, sim já passei por isso e não, não desejo a ninguém!”, afirmou a ex-Fazenda.









