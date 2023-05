Reprodução/Instagram Bia Miranda abre o closet da casa nova e surpreende com roupas de luxo

Bia Miranda abriu as portas do closet da sua casa nova e exibiu os itens de luxo que tem. A influenciadora comprou uma mansão com o novo namorado, Buarque.

Pelos Stories do Instagram, a vice-campeã de A Fazenda 14 vez um tour pelo cômodo.





Entre os produtos existe uma bota da Louis Vuitton avaliada em R$ 10,9 mil e um bucket hat Gucci, do namorado, que custa R$ 3,5 mil.

A casa nova de Bia e Buarque fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.





