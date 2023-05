Reprodução Ator comparado a ex-assessor de Bolsonaro comenta meme: 'Cachorrada'

O ator Rodrigo Fagundes, que interpretou Patrick do Zorra Total, foi surpreendido nesta quarta-feira (3) ao ser comparado com o ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro. Preso nesta manhã por uma operação da Polícia Federal, Mauro Cid virou meme após internautas compararem a semelhança com o personagem humorístico.

Nas redes sociais, Rodrigo Fagundes agradeceu o carinho dos internautas, mas deixou enfatizado que a semelhança é apenas física. Ele também aproveitou para repudiar as atitudes de Jair Bolsonaro e Mauro Cid.

"Gente linda! Passando aqui só para dizer que eu e o Patrick, meu personagem, ‘olha a faca!’, não temos nada a ver com essa cachorrada que está sendo descoberta aí hoje. Eu quero mais que eles sejam punidos e que paguem pelas m*rda que fizeram".

"Eu e o Patrick estamos muito bem, mandando um beijo, agradecendo. Não tenho Twitter, mas estou amando esse carinho das pessoas me mandando meme, mandando as fotos. Tenho a semelhança física e só, porque eu e o Patrick temos muito caráter. Mesmo! Que a Justiça seja feita", completou.

O ex-assessor Mauro Cid está sendo investigado por participar de um esquema de falsificação de dados sobre a vacina da covid-19, que teria beneficiado o ex-presidente Jair Bolsonaro.