Reprodução Famosas usam rosa no MET Gala em possível protesto contra Karl Lagerfeld

O MET Gala 202 3 homenageou Karl Lagerfeld, estilista que morreu 2019 aos 85 anos. A escolha do tema gerou controvérsias pelos internautas e, pelo jeito, algumas famosas protestaram no tapete vermelho.

Celebridades posaram no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, com vestidos rosa, cor que o designer declaradamente odiava.





Viola Davis, Cardi B, Naomi Campbell, Quannah Chasinghorse, Ashley Graham, Quinta Brunson, Sydney Sweeney, Harvey Guillén, Chloe Fineman foram alguns nomes que chegaram no local com looks em tons de rosa.

Os internautas encararam o caso como um protesto ou indireta, já que Karl se envolveu em polêmicas e fez discursos gordofóbicos, xenofóbicos, homofóbicos e contra as mulheres.

Amei Viola Davis ícone afrontosa que foi de rosa, cor que o Karl odiava 🤪 #MetGala pic.twitter.com/3KfeShjYKG — cria de Boca Rosa (@gabriele_im) May 2, 2023









GENIAL! O estilista homenageado no #MetGala Karl Lagerfeld, dizia em vida: “Pense rosa, mas não use!”.



Cardi B apareceu saindo do hotel toda de rosa e chegou completamente diferente no tapete do #MetGala2023 pic.twitter.com/esfWqWViyv — Africanize (@africanize_) May 2, 2023













parabéns a todas que foram para o met gala de rosa, foram cirúrgicas dms. que forma melhor de homenagear o karl lagerfeld do que fazendo o véi se remexer no túmulo? pic.twitter.com/VJBJPzI6tX — laís ४ (@laishcstyles) May 2, 2023

como um met gala pode ser histórico? usaram rosa, o tema é em homenagem ao karl lagerfeld, ele odiava com todas as forças rosa... pic.twitter.com/QxMgtkMunF — CoNsPiRaÇãO do iPhOnE oBiViAmEnTe *FC (@tommocavalao) May 2, 2023









