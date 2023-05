Reprodução/Instagram Camila Ferraz não aceitou bem o namoro de Thiago Nigro e Maíra Cardi

Na última segunda-feira (1), Maíra Cardi e o Primo Rico, conhecido como Thiago Nigro, estiveram no podcast "PodCats", apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. Na conversa, a influencer revelou a reação da ex-namorada do coach financeiro, Camila Ferreira, ao anúncio de namoro do casal.

Leia também Jade Picon exibe barriga de grávida para cenas de 'Travessia'

Camila Loures questionou se Maíra tinha mandado mensagens para Arthur Aguiar, ex-marido da influencer, e Camila Ferreira, ex-namorado do coach, quando começou a namorar Nigro.

"Mandei primeiro para o Arthur, antes de virar público, e obtive resposta. Mandei para ela [Camila], e demorou muito muito muito, mas me respondeu. Me respondeu com uma mensagen super querida", iniciou Maíra.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



"Mas não acaba por aí, apesar de ter falado para mim que aceitou bem, ela não aceitou. Para o Thiago, ela mandou umas mensagens com xingamentos", completou a influencer.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente