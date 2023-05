Reprodução / Instagram 02.05.2023 Sté Viegas

Stephanie Viegas, influenciadora digital, recentemente revelou estar em um novo relacionamento com Bernardo Damazio. No entanto, uma seguidora comentou sobre a "velocidade" com a qual Stephanie entra em novos relacionamentos, tendo terminado há poucos meses com Nakagima.

Nesta terça-feira (02), a influenciadora rebateu afirmando que não vê problemas em conhecer alguém legal, mesmo estando solteira. “Mano vocês são muito infelizes, não acham ninguém aí pagam que a mina que está de boa com um cara legal é dependente.”, disse Sté.





A irmã de Stephanie também se pronunciou defendendo-a, ressaltando que a influenciadora estava vivendo a vida e que o novo relacionamento foi apresentado por uma amiga que achou que Stephanie deveria viver mais intensamente. Ainda afirmou que a influenciadora não estava namorando e questionou se é proibido ficar com alguém depois de terminar um relacionamento.

Sté finalizou ressaltando que a vida segue e que as pessoas deveriam cuidar mais das próprias vidas, seja solteira ou não. “Depois de meses terminada conheço uma pessoa incrível e vou deixar de viver algo maneiro?”, questionou a influenciadora.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.