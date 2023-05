Reprodução/Instagram Simony é internada para novo tratamento do câncer

Nesta terça-feira (2) Simony foi internada em São Paulo para uma nova fase do tratamento contra o câncer.

A cantora descobriu o câncer em agosto de 2022 e passou por mais de seis meses em sessões de radioterapia e quimioterapia. A decisão de voltar a realizar o tratamento acontece após Simony informar que a doença estava em remissão em janeiro.





Nos Stories do Instagram, ela publicou fotos a caminho do hospital na companhia do noivo, Felipe Rodriguez. "Em busca da cura", escreveu ela.

Já no feed, Simony comunicou os seguidores. "Passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações, amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo. Vou dando notícias".





