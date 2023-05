Reprodução/Instagram Cintia Abravanel desabafa sobre relação com o pai, Silvio Santos

Cintia Abravanel abriu o coração sobre a relação com o pai, Silvio Santos. A filha mais velha do apresentador foi criada pela avó após a morte da mãe, Maria Aparecida, quando ela tinha 13 anos.

Ao crescer distante do pai, a artista plástica desabafou sobre os anos longe do dono do SBT.





"Fui criada longe dele, fui criada pela mãe da minha mãe. Foi difícil para mim, uma adolescente. Passei mais tempo com a família de mamãe. É horrível falar isso, mas eu me acostumei a ficar longe do meu pai. Mais recentemente, nos aproximamos", contou ela no podcast 'O pod é nosso', apresentado Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, Renata Domingues.

A mãe de Thiago Abravanel revelou que entendeu a atitude de Silvio ao deixá-la ser cuidada pela avó materna.

"Quando eu estava lá em Orlando, nos Estados Unidos, observando meu pai, velhinho, vendo televisão, minha ficha caiu. Meu pai salvou a vida da minha avó me mandando morar com ela. Ele deu a ela uma alegria de viver, um motivo para seguir adiante, que era criar a neta. A filha dela tinha morrido muito jovem e meu pai nos salvou", disse.

