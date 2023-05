Reprodução / Instagram Bianca Andrade

Bianca Andrade, a Boca Rosa, retornou as redes sociais nesta segunda-feira (1º), após tirar um mês de férias para cuidar da saúde. No início de abril a influenciadora passou por uma cirurgia para tirar as amígdalas.

“Abril de 2023, essa com certeza será uma data inesquecível. Por inúmeros motivos que são até difíceis de descrever.”, escreveu a influenciadora anunciando a volta ao Instagram.





Boca Rosa narrou os acontecimentos do mês de férias. A influenciadora deu detalhes da recuperação da cirurgia e revelou que comprou uma casa própria.

“Realização, comprei a minha primeira CASA que é literalmente um SONHO (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas!”, disse Bianca.





