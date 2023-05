Reprodução/Instagram Maíra Cardi posta foto com a família e Thiago comenta

Maíra Cardi dividiu um clique no perfil do Instagram na presença do noivo, Thiago Nigro, e dos filhos, Lucas, do relacionamento com Nelson Rangel, e Sophia, do casamento com Arthur Aguiar.

Na foto, os quatro aparecem agarradinhos e, na legenda, a influenciadora publicou um longo texto religioso.





O coach financeiro fez questão de comentar a publicação e surpreendeu ao anunciar a vontade de aumentar a família em breve.

"Amo você. Amo vocês. Amo a gente. Que você possa ser a mulher mais feliz do mundo, e que sua felicidade inspire todos ao seu redor com o amor que você transborda. E em breve vem mais dois! - pelo menos", escreveu ele.

Na última segunda-feira (1) Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram que vão se casar ainda esse ano. De acordo com eles, a cerimônia aconteceu no dia 26 de agosto.





