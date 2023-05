Divulgação Keanu Reeves

O ator Keanu Reeves passou por uma situação embaraçosa com a polícia na casa dele em Los Angeles, Segundo o TMZ, os oficiais foram até a propriedade dele procurar uma mulher de 27 anos. As autoridades receberam um chamado para verificar o bem-estar da jovem.

Leia também Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam data do casamento

Mas, ainda segundo o veículo, tudo não passou de uma confusão ou pegadinha. A polícia afirmou ao TMZ que a pessoa que ligou contou que não tinha notícia da amiga há algum tempo e estava preocupada. A pessoa que denunciou forneceu aos oficiais dados da suposta vítima, como data de nascimento e o carro em que ela estaria.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Ainda foi pedido que a polícia fizesse uma verificação de bem-estar da mulher. Mas, quando os polícias chegaram ao endereço fornecido, deram de cara com Keanu Reeves e ficaram surpresos. O ator afirmou que não conhecia a mulher e que ela não estava na casa dele.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente