Reprodução Joelma

Um fã de Joelma invadiu o palco durante um show da cantora no Rio Branco, Acre, na noite da última segunda-feira (1º) deixando a artista bastante assustada.

O rapaz conseguiu driblar os seguranças e surpreendeu a artista com um abraço, suspendendo-a. O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.





Apesar do susto, Joelma manteve a calma e acalmou os ânimos da plateia. Os seguranças afastaram o fã, mas a cantora deu um abraço no jovem antes de continuar o show. A cena foi compartilhada nas redes sociais, gerando comoção entre os fãs da artista.

Recentemente a cantora revelou que precisou mentir para a família durante a pandemia de Covid-19. Foram várias as vezes que Joelma foi diagnosticada com Covid-19 e a primeira delas foi a mais grave. Nessa ocasião, ela teve que decidir se iria respirar por tubo ou não. Ela optou por não ir para preservar a voz.

A cantora Joelma passou por um susto em show, na noite dessa segunda-feira (1º). Em apresentação no Rio Branco, no Acre, um fã invadiu o palco em que ela apresentava a turnê "Isso é Calypso". pic.twitter.com/Fu9XJRVP1W — VNT Online (@vntonline) May 2, 2023





