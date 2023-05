Reprodução Willow Shields estava sendo ameaçada por um criminoso com fotos íntimas da atriz

A atriz conhecida pelo papel de Primrose Everdeen em "Jogos Vorazes", Willow Shields, recentemente deu um passo corajoso para recuperar a privacidade e frustrar um ataque criminoso. No último sábado (29), ela postou uma foto nua de si mesma nas redes sociais como uma forma de se expor antes que uma pessoa a chantageasse com ameaças de publicar as fotos íntimas.

“Não vou tolerar nada disso, este é o meu corpo e vou compartilhá-lo com quem eu escolher”, escreveu a atriz no Instagram.





Willow informou ao FBI sobre as ações dessa pessoa e também usou a plataforma para conscientizar o público sobre a pornografia de vingança e os vazamentos de nudez que afetam tantas pessoas diariamente.

Jennifer Lawrence, colega de elenco e protagonista de “Jogos Vorazes”, também já sofreu com a exposição de fotos íntimas. Em 2014, ela teve a conta da nuvem hackeada e as fotos foram vazadas na internet.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.