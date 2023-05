Reprodução/Instagram 01.05.2023 Thales Bretas, Monique Alfradique Marcus Majella em viagem a Veneza (Itália)

A atriz Monique Alfradique completou 37 anos no último sábado (29) em grande estilo. Ela está em Veneza, na Itália , com os amigos, o dermatologista Thales Bretas, e o humorista Marcus Majella, viúvo e amigo de Paulo Gustavo, respectivamente.



"Hoje é um dia muito especial para mim, estou completando mais um ano de vida! Sinto uma mistura de gratidão, felicidade e motivação por estar atravessando mais um ciclo nessa jornada que é a vida. Nesse novo ano que se inicia, desejo continuar aprendendo, evoluindo, viajando e explorando novas possibilidades", escreveu a atriz no dia do aniversário.





O tema da festa, que ocorreu na noite do último domingo (30), foi "baile de máscaras" com decoração típica de realiza. Confira as fotos:

























