Reprodução/Instagram Juliette fala sobre fama de "coitadinha" no BBB

Campeã do BBB 21, Juliette Freire comentou a fama de "coitadinha" que recebeu de haters por causa da participação no reality show. Ela participou do programa Domingão do Huck exibido neste domingo (30) e reagiu aos comentários feitos por participantes do BBB 23.



“Não dirás o nome de Juliette em vão…” 🗣️🗣️🗣️ JULIETTE NO DANÇA #Domingão pic.twitter.com/Yl9M7xRNtu — Acesso Juliette (@acessojuliette) April 30, 2023

Após assistir a um vídeo com falas de Paula, Ricardo Alface e Fred Desimpedidos usando seu nome para taxar outros brothers de "vitimistas", Juliette declarou: "É muito engraçado, eu sou chata, eu reconheço, todo mundo é um pouco. Eu fico lisonjeada por ser uma referencia. As pessoas sempre me colocam como sinonimo de algo pobre, a coitadinha... tem uma diferença muito grande entre vítima e vitimista".

E completou: "Vítima todo mundo vai ser um dia, de alguma coisa. Vitimista, não. Vitimista é quando você usa aquilo para se promover. E o que eu menos fiz foi isso. Eu ia atrás de todo mundo para conversar, eu queria resolver, eu queria ser amada, queria ser amiga. Infelizmente não deu, mas eu venci. Deu tudo certo".

A atriz Deborah Secco, que também participou da atração deste domingo, elogiou a ex-BBB. "Juliette não foi coitadinha. É a campeã e eternizada", avaliou.

