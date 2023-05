Reprodução/Instagram Serginho Hondjakoff surge em foto com mãe e amigos

O ator Serginho Hondjakoff surgiu numa foto ao lado da mãe e acompanhado de três amigos depois que recebeu alta da clínica de reabilitação, no domingo (30).

Conhecido pelo personagem Cabeção, de Malhação, ele passou os últimos dez meses internado para tratar a dependência química numa clínica em Itu, no interior de São Paulo. No primeiro registro depois da alta, Serginho apareceu vestindo uma camiseta cinza e de cabelo comprido. Ao deixar a reabilitação, o ator contou com a presença da mãe, Carmen Lucia Hondjakoff, do terapeuta Sandro Barros e do amigo e empresário Dino Boyer.

Os amigos de Sérgio compartilharam registros da saída do ator com mensagens positivas e ênfase na palavra “recomeço”, que deve marcar a trajetória do eterno Cabeção daqui em diante.

A mãe do ator está confiante na recuperação do filho, que trava uma luta longa contra a dependência química e já foi internado anteriormente algumas vezes. Ela torce para que Serginho volte a atuar em breve.