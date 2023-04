Reprodução/Instagram Beyoncé fará show no Brasil em 2024, diz jornalista

Isso não é um treinamento! Beyoncé fará shows no Brasil entre os meses de março e abril em 2024. As informações foram divulgadas pelo jornalista José Norberto Flesch.

A cantora trará a nova turnê Renaissance World Tour, que tem início em 10 de maio na Suécia.





Por enquanto nenhum anúncio oficial foi feito pelas redes sociais e site da artista. A última apresentação marcada acontece em 27 de setembro, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

O álbum Renaissance foi lançado em julho de 2022 e indicado a nove Grammy deste ano. Atualmente, Beyoncé é a maior vencedora da premiação, com 32 gramofones.

Com a divulgação do show da cantora no Brasil, os fãs colocaram o nome dela nos assuntos mais comentados do Twitter e reagiram de maneira divertida pela web.

BEYONCÉ NO BRASIL!! A partir do momento que anunciar as datas TODOS SERÃO MEU INIMIGO, cometo atrocidades por um ingresso FOOOOOOOOOOOODASE pic.twitter.com/n1sUzPufZX — livioncé 🪩 (@livionce) April 28, 2023









chegando assim no show da Beyoncé no brasil depois de ter vendido um rim pra comprar o ingresso pic.twitter.com/cdRtCUopqw — GE CARTER 🪩 (@ge_yonce) April 29, 2023









A Beyoncé quando chegar em Salvador pic.twitter.com/IMApg44r5B — bre (@blackbilllgtes) April 28, 2023

