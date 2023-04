Reprodução/Instagram Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi estão separados pela primeira vez desde o anúncio da gravidez, mas isso não abala os fãs do casal Bruney. Enquanto o jogador voltou para o CT do PSG em Paris após a cirurgia no tornozelo direito, Biancardi permanece no Brasil por pelo menos duas semanas, cuidando da nova rotina.

Bruna vem compartilhando pelo Instagram os preparativos para a vida na Europa. Ela está tendo aulas de francês online, já que pretende morar definitivamente na França, e compartilhou com os seguidores algumas das lições de casa.





Além disso, a influenciadora está fazendo um pré-natal e se preparando para o chá revelação organizado por Rafaella Santos e Mari Bernardi. Biancardi também está criando dois vestidos, um para usar no evento que vai revelar se terá um menino ou uma menina e outro para ser madrinha do casamento de Bianca Coimbra, responsável por juntá-la com Neymar.

Antes de se mudar para Paris, a futura mamãe ainda fará uma viagem a trabalho e algumas consultas médicas. No entanto, o bebê, previsto para chegar entre outubro e novembro, deve nascer no Brasil.

