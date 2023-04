Reprodução/Instagram Viih Tube cita Virginia ao comentar sobre exposição dos filhos

Viih Tube comentou mais uma vez sobre o motivo de não ter mostrado o rosta filha, Lua.

A influenciadora respondeu perguntas dos seguidores e citou Virginia Fonseca, Zé Felipe como exemplos de exposição dos filhos.





"Na primeira semana, tive um surto de preocupação. Comecei a ter medo de tudo! De verem ela, de saber tudo dela. Fiquei com medo porque o mundo está muito perdido. Eu vou mostrar! Mostrei a gravidez inteira, não é agora que não vou mostrar, mas no meu tempo!", disse ela.

A mamãe de primeira viagem contou que recebeu uma dica de outra mãe famosa. "Quem me recomendou isso foi a MC Loma, ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie. Ela disse que foi a melhor coisa".

"Não quero que a Lua passe pelo que a Maria Flor passou com a Virginia [Fonseca]. O povo começou a falar mal de um bebê que é a coisa mais linda do mundo. Falando de aparência. Ela e Zé Felipe passaram por um nervoso, não deve ter sido fácil. As pessoas são muito maldosas, não quero passar por isso", lamentou a influenciadora.

