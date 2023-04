Foto: Reprodução/Instagram Thaila Ayala compartilha foto de estoque de leite materno para doação





A atriz Thaila Ayala pegou os seguidores de surpresa nesta sexta-feira (28) ao mostras o estoque de leite materno que possui.



Thaila, que deu a luz a pequena Tereza neste mês, está amamentando a filha e afirmou que ainda sobra leite para doação.













No perfil do Instagram, ela mostrou o estoque abarrotado e explicou como as mamães que moram no Rio de Janeiro, e que também desejam doar, podem fazer. "O que faz essa mãe toda felizinha na porta do freezer? Dividir com vocês uma alegria que estou tendo nesse puerpério, que é poder doar o meu leite materno.", disse ela.

"Olha a quantidade. Estou tendo muito leite e estou amamentando exclusivamente. Estou muito feliz e emocionada de fazer essa doação", explicou a atriz. Tereza é filha de Thaila e de Renato Góes, que se emocionou e não segurou as lágrimas no parto da bebê. "Seja bem-vinda, minha filha #Tereza #OMaiorAmorDoMundo".