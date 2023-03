Reprodução/Instagram Thaila Ayala conta que correu risco de vida durante a primeira gravidez

Thaila Ayala resolveu abrir o coração sobre as complicações da maternidade. Em um vídeo publicado no perfil do Instagram nesta segunda-feira (20), a triz contou que foi diagnosticada com a Síndrome de Hellp durante a primeira gestação.

De acordo com ela, a doença fez com que a artista tivesse que escolher entre salvar a sua vida ou a do filho. No vídeo, Thaila comentou sobre a cobrança que as mães colocadas durante a gravidez.

Leia também MC Guimê revela decisão para salvar casamento com Lexa após polêmica





"A cobrança de que a gestante esteja sempre absolutamente feliz, radiante, exalando gratidão. Qualquer outro sentimento não tão bom que ela venha ter, tudo é colocado em xeque. Nossa, nem merecia estar grávida', 'Nem merece ser mãe', 'Ué, engravidou de novo por quê?'", questionou ela.

Durante a gravidez de Francisco, fruto do seu relacionamento com Renato Góes, Thaila enfrentou crises depressivas e complicações no parto. "Como se a dor --estou falando de dor, dor física, psicológica, o incômodo, o medo, as doenças-- fossem algo comum e obrigatório de se passar sem reclamar", disse ela.

"Na gravidez do Chico, eu tive uma depressão. Nunca havia tido antes. Foi pesadíssima. Só quem passou por isso, sabe da dor. Só por isso, todo o resto da humanidade que não sabe da dor deveria se calar", relatou.

Ela também listou os sintomas. "Tive enjoo por oito meses, azia, má digestão, dor nas costas, porque eu tenho hérnia de disco, artrose, dor abdominal, porque eu tive uma distensão muscular horrível".

"Tive que escolher quem salvaria, se desse para eu salvar", relembrou ela.

Agora, Thaila está esperando Tereza, segunda filha do casal.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente