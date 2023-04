Reprodução / Instagram 27.04.2023 Raíssa Barbosa aparece chorando e pede ajuda para encontrar irmão

A influenciadora digital Raíssa Barbosa usou as redes sociais para pedir ajuda na busca pelo irmão, Rafael, que está desaparecido desde a madrugada de domingo (23) para segunda-feira (24).

Segundo Raíssa, o irmão foi visto pela última vez em Porto Meira, Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela estava acompanhada da irmã, Rafaele Barbosa, e seguia em direção à delegacia para fazer o boletim de ocorrência.





Raíssa, que participou do reality show "A Fazenda", gravou um vídeo em que demonstrava bastante preocupação com o desaparecimento do irmão e pediu ajuda a quem tivesse informações sobre o paradeiro dele. Ela informou que não conseguira fazer o boletim de ocorrência online e que contava com a ajuda das pessoas de Foz do Iguaçu para encontrá-lo.

A influencer afirmou que só queria encontrar Rafael o mais rápido possível e chegou a iniciar a explicação sobre onde ele tinha sido visto pela última vez, mas não conseguiu terminar de falar. Em seguida, compartilhou uma foto de Rafael nas redes sociais para que os seguidores pudessem ajudá-la a encontrar o irmão desaparecido.





