Reprodução/Instagram Lexa desabafa após polêmicas

Nesta sexta-feira (28) Lexa usou as redes sociais para desabafar sobre as últimas polêmicas envolvendo o seu nome.

Com a expulsão de MC Guimê do BBB 23 e a acusação de dívida na antiga casa do casal, a cantora aproveitou o momento para conversar com os fãs.





"Eu não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria, mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga", disse ela nos Stories do Instagram.

Além disso, a artista contou que está de luto com a morte de um membro da família.

"Hoje infelizmente nós estamos de preto. A gente perdeu uma pessoa da família do meu irmão, porque eu e meu irmão somos filhos de pais diferentes, mas é uma pessoa que fez parte da minha vida também. Estamos vivendo um dia chato, o dia tá chuvoso também, acho que está acompanhando o nosso humor", comentou.

Na última quinta-feira (27), MC Guimê e Cara de Sapato foram indiciados por importunação sexual após o caso envolvendo a mexicana Dania Mendez no BBB 23.

