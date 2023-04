Reprodução / Instagram 28.04.2023 Letícia Cazarré compartilha momento difícil com rotina da filha

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, compartilhou nesta sexta-feira (28), no Instagram, a rotina de cuidados com a filha Maria Guilhermina, de dez meses, que nasceu com a rara Anomalia de Ebstein e está em tratamento em casa.

Em vídeo publicado na rede social, Letícia mostra a limpeza da traqueostomia da filha, em uma das partes mais difíceis da rotina de cuidados. “Um pouquinho da parte mais chatinha da rotina de traqueostomia”, compartilhou ao mostrar a limpeza da região.





Maria Guilhermina passou por diversas cirurgias ao nascer, que deixaram sequelas para o desenvolvimento da criança, prejudicando funções básicas como a respiração e a deglutição. Segundo Letícia, graças à ajuda da medicina e da traqueostomia e gastrostomia, a filha tem se recuperado com a ajuda da fono e fisioterapia.

Além de Maria Guilhermina, o casal tem outros quatro filhos: Vicente, de 13 anos, Inácio, de 10 anos, Gaspar, 4 anos, e Maria Madalena, 2 anos.





