Reprodução / Instagram 28.04.2023 Juliette recebe ‘cheiro’ no pescoço de fã

Na última quinta-feira (27), Juliette foi surpreendida por uma situação inusitada enquanto atendia fãs na porta dos estúdios da Rede Globo. Um dos admiradores da cantora se aproximou rapidamente e invadiu o espaço pessoal da artista, gerando uma discussão na web.

A estrela demonstrou jogo de cintura para lidar com a situação, se afastando e alertando o fã: "Cuidado, criatura, peraí!", disse sorrindo e olhando para as câmeras.





A abordagem invasiva rendeu comentários nas redes sociais sobre a importância do respeito ao espaço das pessoas públicas.

“Eita como fã gosta de ultrapassar limites!”, comentou uma internauta. “Se fosse ela nem tiraria mais a foto! Pra ele aprender a respeitar.”, recomendou um fã.





