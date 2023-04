Foto: Reprodução/Instagram Jojo Todynho fala de vida sexual após perde 20 kg: 'Tô com fogo'





A cantora e ex-A Fazenda Jojo Todynho vem compartilhando com os seguidores as mudanças no corpo depois que passou a fazer academia. Jojo revelou que já perdeu mais de 20 kg.



Uma das mudanças na rotina que acabou sendo celebrada por Jojo é na vida sexual. De acordo com ela, a vida sexual melhorou após ter emagrecido.













“Eu tô falando aqui que menos 20kg a gente senta que é uma maravilha", disse ela em vídeo publicado nas redes sociais. "Eu tô com um fogo. Ultimamente eu tô igual a um incêndio. Riscou o fósforo, a mata pega fogo", brincou Jojo.

Desde que começou a fazer exercícios, Jojo já perdeu cerca de 24 quilos. O peso inicial era de 150 quilos. Recentemente, a nutricionista que acompanha a cantora, Renata Branco, compartilhou detalhes deste processo:

“Criamos uma meta, e dentro dessa meta vamos fazer vários protocolos. No atual, ela não pode ingerir nenhum tipo de gordura, e isso já está trazendo muito resultado para Jojo", explicou ela.