Foto: Reprodução/Instagram Jojo Todynho fala de planos de casar de novo: 'Com toda a certeza'





A cantora e influenciadora Jojo Todynho participou de um bate-papo com os seguidores na noite desta quarta-feira (19) através dos Stories do Instagram.



Em meio ao jogo de perguntas e respostas, Jojo foi questionada por um seguidor se teria vontade de se casar novamente. Vale ressaltar que Jojo passou por uma recente polêmica após a separação com o último marido, o ex-militar Lucas Souza.













"Com certeza. Com toda a certeza, meu bem", respondeu ela sem nem pensar duas vezes. Em seguida, Jojo foi questionada de qual teria sido o maior desafio que ela já enfrentou na vida, a cantora respondeu de forma direta: "Reeducação alimentar. É babado", disse ela.

Com o jeito Jojo de ser, em um tom de deboche, a cantora respondeu se estaria se relacionando com alguém no momento. "Não, não. O que é isso. Estou quietinha. Quietinha", disse ela em meio a risadas. A cantora aproveitou para revelar quantos filhos planeja ter no futuro, talvez não tão distante.

"Eu pretendo ter dois. Mas, se no primeiro, eu já passar perrengue, vou ficar só com esse, mesmo [risos]. Muita luta. E não vou ficar romantizando a maternidade, não, porque pessoal diz que é babado. Vamos ver", contou ela.

Recentemente, Jojo utilizou as redes sociais para fazer um desabafo em relação a alguns colegas de faculdade. A cantora disse estar irritada após ter descoberto que está sendo filmada na sala de aula por alguns colegas. "Minha cabeça está explodindo. Se tem uma coisa que ultimamente tem me deixado muito estressada, é toda vez que tem algum trabalho, algum debate dentro de sala, em que você tem que impor sua opinião, o povo fica me filmando”, iniciou ela.

"Eu sou aluna como todo mundoe pago como todo mundo. Aqui não estou como Jojo, estou como Jordana. Se fosse como Jojo, eu nem pagava. Hoje eu já dei uma, até o dia que me pegarem virada no saci, aí vão me odiar pra vida porque a gente vai descer pra secretaria. Tão esperando eu estourar, aí quando acontecer isso vai passar vergonha, vou pegar meu telefone e vou botar lá no meu Instagram”, finalizou ela.