Regiane Alves, atriz atualmente no ar na novela "Vai na fé", surpreendeu os seguidores ao reunir o ex-marido, o diretor João Gomez, e a ex-sogra, a também atriz Regina Duarte, para comemorar o aniversário de nove anos do filho mais velho do casal, João Gabriel.

A celebração, que aconteceu no último final de semana, mostrou que Regiane e João conseguiram manter uma relação amigável mesmo após a separação em 2018. Além de João Gabriel, eles são pais também de Antônio, de sete anos.





Regina Duarte, que é mãe de João e mais dois filhos, demonstrou carinho pelo neto em postagens nas redes sociais. Vale lembrar que a atriz deixou a TV Globo em 2020 para assumir o cargo de secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro, mas acabou sendo exonerada após se envolver em polêmicas.

Enquanto isso, Regiane assumiu em fevereiro deste ano um relacionamento com o empresário carioca Duda Peixoto de Castro Palhares. João Gomez atualmente está casado com a atriz Talita Younan, com quem tem uma filha de 2 anos, a pequena Isabel.





