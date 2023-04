Reprodução/Instagram Filha de Viih Tube e Eliezer faz tratamento para retirar sonda de amamentação

Nesta sexta-feira (28) Viih Tube contou que a filha, Lua, iniciou o acompanhamento com fonoaudióloga para ajudar na retirada da sonda de amamentação.

Pelos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem explicou o tratamento da herdeira, fruto do seu relacionamento com Eliezer.





"Hoje a Lua está com uma fono que é especialista na musculatura da boquinha da neném, para me ajudar a logo tirar a sonda e fazê-la mamar melhor direto da mama. A sonda também pode dar confusão de fluxo e dificultar a sucção depois, quando eu quiser tirar a sonda", escreveu ela.

Recentemente, Viih Tube contou que a filha passou por uma pequena cirurgia ao nascer e a sonda foi a solução para ela se alimentar melhor.

"Lua nasceu com freio na língua, então nas primeiras mamadas apareceu uma bolha no meu bico, eu não queria desistir, então fui assim mesmo. E ela fez a frenectomia, procedimento super simples que ajuda na mamada, foi super tranquilo", explicou.

