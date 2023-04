Reprodução/Instagram Cris Dias conta que resolveu problema de pensão de 'maneira extrajudicial'

Cris Dias apareceu nas redes sociais novamente para falar do atraso da pensão do ex-marido, Thiago Rodrigues. A apresentadora contou que resolveu o problema na justiça .

Em conversa com os seguidores, ela abriu o jogo sobre a situação, que já foi exposta outras vezes. A polêmica aconteceu porque o ator não cumpria com a obrigação em dia.

Após ser questionada por uma internauta, Cris explicou a medida que tomou. "As coisas, às vezes, são mais difíceis do que se imagina. Na verdade, isso está sendo resolvida de uma maneira extrajudicial, porém com advogados. Que, aliás, seria até interessante a doutora Natasha falar sobre isso. Você pode fazer acordo extrajudiciais e ambas as partes concordam e você não precisa levantar a máquina do judiciário para isso", disse.

No início de abril, Cris Dias usou o perfil do Twitter para cobrar o pagamento de pensão alimentícia do filho, Gabriel, de 13 anos.

Pra quem cornetou “ah, 1 dia de atraso e bla bla bla”…hoje é dia 18 e nada. O 5o dia útil já se foi há tempos. Notifica na justiça e nada. 0 reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vcs que tem pena, não querem fazer uma vaquinha pra ajudá-lo a pagar a pensão? Bom dia. — Cris Dias (@crisdiass) April 18, 2023





