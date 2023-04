Reprodução/Instagram Bruna Marquezine leva os fãs à loucura ao postar fotos com Zendaya

Bruna Marquezine pegou os seguidores de surpresa ao compartilhar vários cliques ao lado de ninguém menos que Zendaya. Elas se conheceram durante no evento CinemaCon, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

As atrizes já tinha parado nos assuntos mais comentados do Twitter após a estrela de 'Euphoria' seguir a brasileira no Instagram.





Nas imagens, as duas aparecem se divertindo e posando coladinhas para a câmera.

Com o encontro, os internautas relembraram uma entrevista de Bruna contando que sonhava em conhecer a atriz, além de comemoraram o tão esperado momento.

e a bruna marquezine que realizou o sonho dela de conhecer a zendaya 🥹 pic.twitter.com/uVDiaP68NK — keka (@raredser) April 26, 2023





ZENDAYA E BRUNA JUNTO EM UMA FOTO É REAL FINALMENTE !!! pic.twitter.com/atUN0AXkuU — nath (@loudswft) April 26, 2023









ELA AGARRADA NA ZENDAYA

A ZENDAYA RINDO COM ELA

A ZENDAYA SEGUINDO DELA

A ZENDAYA REPOSTANDO FOTO COM ELAAA pic.twitter.com/bIcMJQJaLJ — jessica (@jessicasuai) April 26, 2023









Zendaya e Bruna Marquezine juntas todas besties REPITO zendaya e Bruna Marquezine juntinhas pic.twitter.com/PcXItmMHkU — clara ☀︎ (@_cmmendess) April 26, 2023









