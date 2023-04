Divulgação / Fernando Thomaz Sabrina Sato

Marcando presença no mundo da moda internacional, Sabrina Sato foi uma das convidadas especiais do evento de inauguração da emblemática loja Tiffany & Co em Nova York, nesta quinta-feira (26).

A celebração contou com a presença de grandes celebridades do mundo, como Beyoncé, Bruna Marquezine e Camila Queiroz.





A apresentadora chamou a atenção no tapete vermelho com um look elegante e sofisticado. Pedro Sales, stylist da celebridade, apostou em um vestido assimétrico da grife Schiaparelli, que apresentava um capuz envolvendo a cabeça e os ombros.

Sabrina optou por uma maquiagem clean, assinada por Rodrigo Costa, com olhos e boca em tons terrosos. Para completar a produção, a apresentadora elegeu um conjunto de jóias poderosas da luxuosa joalheria Tiffany & Co.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.